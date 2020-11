“il disegno sospeso” di Pietro Mennea. Il tutto gratis. L’idea è lanciata dal solito Giacomo Borraccino, per tutti Borgiac, autore dell’enorme murale di via Vittorio Veneto in omaggio alla Freccia del Sud, presentato Come il caffè sospeso napoletano, si avvia anche a Barletta. Il tutto gratis. L’idea è lanciata dal solito Giacomo Borraccino, per tutti Borgiac, autore dell’enorme murale di via Vittorio Veneto in omaggio alla Freccia del Sud, presentato domenica scorsa alla cittadinanza.

Come funziona? Lo ha spiegato Borgiac sui social. “Tutti i bambini che desiderano avere un disegno di Pietro Mennea e non lo trovano, possono da domani (per chi legge giovedì 26 novembre, ndr) ritirarlo, senza pagare niente, presso l’edicola del castello vicino alla libreria telefonica – spiega lo stesso Borgiac – se lo colorano, lo trasformano o lo personalizzano, possono vincere un bellissimo poster a tiratura limitata del grande Pietro Mennea”. Per questa ultima opzione è sufficiente comporre 10 numeri sul proprio smartphone per vedersi accontentati: Basta mandare una foto dell’opera al 3493609816″. Buona ripartenza. Per tutti.