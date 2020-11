In occasione della settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, l’Associazione ScartOff presenta venerdì 27 novembre, alle ore 21.10, in una puntata speciale che andrà in onda su TeleRegione, i risultati del progetto Loop. Sono previsti interventi e collegamenti di tutti coloro che sono stati protagonisti e che continuano a lavorare sul progetto Loop, che terminerà a febbraio 2021. Durante la serata saranno premiati i vincitori del contest, che ha visto circa 200 partecipanti. A giudicare sarà il pubblico, attraverso i social, e una giuria tecnica.

A chiusura di questa intensa fase del progetto Loop, in cui una classe di ragazzi ha lavorato sugli eco-gadget e l’altra sulla comunicazione ambientale, è stata installata ai piedi Palazzo di Città a Barletta, attraverso una vera e propria azione di guerrilla marketing, la “clessidra”, simbolo di Loop e ideata e creata dai 35 studenti dell’IISS Garrone, classe 4B Grafica e 5BL liceo Artistico. Ecco il significato che gli stessi ragazzi hanno dato all’installazione: “La crisi climatica, oltre una certa soglia, è irreversibile. Se superiamo il punto di non ritorno non esisterà un “vaccino” in grado di salvarci. Le emissioni stanno continuando ad aumentare, la Terra è piena di rifiuti e il tempo che ci resta sta per scadere. Dobbiamo agire adesso se vogliamo donare un futuro alle prossime generazioni”.

Ogni anno l’Associazione ScartOff promuove nel corso della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) eventi, workshop e seminari tematici. Con lo slogan “Qual è il tuo peso reale?” la SERR 2020 si concentrerà sui rifiuti invisibili, ovvero sulla grande quantità di rifiuti generati durante il processo di fabbricazione dei prodotti. Molti sono i rifiuti che finiscono in discariche e inceneritori, oltre alle emissioni di CO2 generate e il correlato gravoso costo per il clima. La SERR 2020 si propone di aumentare la consapevolezza sui chili in più che tutti portiamo sulle spalle a causa di modelli di produzione e consumo non sostenibili. In questo contesto si inserisce il progetto “Loop”, unico vincitore in Puglia del bando “B-Circular, fight climate change! -2 NO PLANET B, che mira alla prevenzione e riduzione dei rifiuti industriali, con attenzione verso i sottoprodotti quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), attraverso una serie di azioni svolte nel Comune di Barletta e della Provincia Bat.

Dopo le festività natalizie ScartOff comunicherà l’avvio dell’ultima fase del progetto Loop, che servirà a raccogliere tutti i dati e stilare un vademecum per una filiera del sottoprodotto, in collaborazione con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sezione Puglia, fine ultimo di questo progetto pilota, con l’auspicio di poterlo replicare su base regionale.