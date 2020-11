Un triste cordoglio per la morte di Vincenzo Desario, avvenuta ieri 29 novembre a Roma, all’età di 87 anni. Nativo di Barletta, è stato a lungo una figura preminente nella Banca d’Italia, dove entra nel 1960 ricoprendo il ruolo di ispettore nell’ambito della vigilanza e poi di direttore centrale per la vigilanza nel 1983. Nel 1994 assume la carica di Direttore Generale, che ricopre fino al 2006, anno della sua nomina come Direttore generale onorario. Un sentito addio allo “sceriffo” di Via Nazionale, anche da parte del primo cittadino Cannito.

«È con grande dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa del

nostro illustre concittadino Vincenzo Desario, per molti anni ai vertici

della Banca d’Italia, protagonista, nel corso della sua attività di

vigilanza, della storia dell’Istituto centrale e della storia del Paese.

Capo della vigilanza, componente del direttorio e poi Direttore

generale, ha improntato tutta la sua vita, oltre che la sua attività

professionale, a un grande rigore morale, accompagnato da altrettanta

cultura e generosità d’animo anche nei confronti della sua e nostra

città.

A tal proposito conservo un ricordo personale che voglio condividere in

questo momento con la città. Grazie a una sua donazione di 5.000.000 di

vecchie lire, provento della vendita di un libro di Desario, nel 1992

sono riuscito ad avviare il processo di informatizzazione del Pronto

Soccorso di Barletta, una vera e propria rivoluzione per quei tempi.

Alla famiglia di questo nostro concittadino che ci ha resi orgogliosi

nel corso della sua vita per tutto quello che ha fatto, giunga la

gratitudine e il cordoglio mio personale e di tutta la città di

Barletta».