«In un momento di particolare difficoltà per la nostra città, segnata più di altre dalla grave crisi sanitaria ed economica in corso, come Partito Democratico di Barletta – scrive il segretario cittadino Rosa Cascella – abbiamo sentito forte la necessità di una più serrata attività politica, orientata ad un controllo costante e rigoroso degli atti assunti e deliberati dall’attuale Amministrazione e ad un’azione propositiva che dovrà dimostrarsi più coesa ed incisiva rispetto al passato. Per questa ragione, al fine di un migliore funzionamento del partito, ho deciso di procedere alla nomina di tutti gli organi politici non ancora designati, superando così tutte le divisioni che avevano caratterizzato la fase post-congressuale e dando avvio ad una fase di ricomposizione del quadro politico interno all’indomani dell’ottimo risultato elettorale conseguito alle ultime elezioni regionali.

Nel coordinamento dell’attività interna al Circolo sarò affiancata da un vice-segretario, nella persona di Giovanni Damato, così come nella nuova Segreteria potrò contare sulla preparazione di persone dalla grande esperienza politica come Franco Ruta, Franco Grippo e Giuseppe Filograsso. Alla carica di tesoriere subentrerà Davide Lorusso al posto del dimissionario Antonio Comastri mentre la nuova responsabile dell’organizzazione del Partito sarà Filomena Seccia. Per la presidenza del Circolo ho designato Antonio Gorgoglione, la cui nomina sarà ratificata dall’Assemblea nella prossima assise.

Senso di responsabilità e capacità di fare sintesi hanno prevalso sulle divisioni interne, dimostrando come il Circolo del Pd di Barletta sia pronto ad affrontare le difficili sfide che il futuro ci prospetta».