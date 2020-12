“La riapertura del cimitero è un fatto importante e siamo felici per la cittadinanza che un provvedimento assurdo, unilaterale ed adottato solo dal Comune di Barletta, sia stato superato. Ha vinto la ragionevolezza e la linea di Forza Italia – Scelta Popolare che, rimarcando l’indecenza degli insulti rivolti al primo cittadino, lo ha comunque invitato a rivedere una decisione davvero inutile e che si poteva evitare, come è stato fatto”. Commentano con soddisfazione la decisione del sindaco Cannito Giovanni Ceto, Marcello Lanotte e Pierpaolo Grimaldi.

“Adesso serve un ulteriore sforzo. Quei container utilizzati per allocare provvisoriamente i resti mortali devono essere eliminati, perché nulla hanno a che fare con il decoro doveroso in un luogo di massimo rispetto come un cimitero nell’anno 2020. Da parte di Forza Italia c’è sempre la volontà di collaborare per aiutare i cittadini in questo momento difficile e siamo pronti anche, come accaduto per la chiusura del cimitero, ad assumere posizioni in controtendenza ma sempre di buon senso, purché servano a tutelare i diritti dei barlettani”.