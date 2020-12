Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND, allineandosi alle disposizioni governative che hanno prorogato la sospensione dell’attività sportiva ufficiale fino al 15 gennaio 2021, ha deliberato all’unanimità le nuove date per la ripresa dell’attività ufficiale su scala regionale.

Le due settimane successive al 15 gennaio 2021 saranno dedicate alla ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre dilettantistiche e giovanili, al fine di consentire alle Società affiliate di avvicinarsi gradualmente alla ripresa dell’attività ufficiale stabilita per la fine del mese di gennaio 2021 nel rispetto dei protocolli sanitari.

Le gare di recupero dei campionati regionali dilettantistici e giovanili di Calcio a 11 saranno disputate domenica 31 gennaio e giovedì 4 febbraio 2021. Sabato 6 febbraio 2021 avrà inizio il Campionato Regionale Juniores, mentre domenica 7 febbraio 2021 toccherà ai Campionati Provinciali di Terza Categoria. Nella stessa data ripartirà tutta l’attività ufficiale con la ripresa dei campionati dilettantistici e giovanili proseguendo dalla giornata in cui erano stati sospesi.

Con un prossimo Comunicato Ufficiale sarà resa nota la nuova programmazione dei Campionati Regionali di Calcio a 5.

L’annullamento delle manifestazioni nazionali, già disposta dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo il Dpcm del 3 novembre 2020, permetterà di liberare spazi utili per agevolare la prosecuzione e il completamento delle diverse competizioni regionali. Si precisa che le previsioni relative alla ripresa dell’attività ufficiali sono subordinate all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni del Governo.

«Si è ritenuto necessario – spiega il Presidente del C.R. Puglia LND – concedere a tutte le Società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate, a partire dal momento in cui le autorità governative, statali e regionali consentiranno la ripresa delle attività (fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della F.I.G.C. o della L.N.D., ndr) un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell’attività affinché possano riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari. Per questo motivo – continua Vito Tisci – in base alla decorrenza degli attuali provvedimenti restrittivi vigenti, prorogati fino al 15 gennaio 2021 con il Dpcm emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020, e nel rispetto delle specifiche attribuzioni istituzionali e relative competenze, il Consiglio Direttivo ha elaborato un piano di ripartenza che sarà inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio della prevista autorizzazione».

Nel corso della riunione odierna, inoltre, il Presidente della LND Puglia ha informato i Componenti del Consiglio Direttivo di aver preso informazioni, tramite alcune aziende pugliesi, per stipulare una convenzione riservata a tutti i tesserati pugliesi al fine di poter effettuare test antigenici rapidi, sierologici e molecolari a prezzi molto vantaggiosi. Non appena sarà intavolato un accordo, il Comitato Regionale fornirà tutte le informazioni necessarie attraverso i propri canali ufficiali.