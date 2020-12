Riccardo Cassetta è il nuovo presidente della delegazione Bat di Confindustria Bari-Bat. Cassetta fa parte della terza generazione di un’azienda olearia attiva ad Andria dal 1902.

«Il ruolo, impegnativo e prestigioso, affidato al Cav. Cassetta – osserva il Sindaco di Andria Giovanna Bruno – premia non solo i risultati raggiunti da questa azienda olivicola ed olearia attiva anche sui mercati esteri (dal Giappone al Sud Africa, alla Russia, all’Europa centrale e del nord) ma anche il settore economico di punta della nostra città. L’elezione di Cassetta nell’assemblea degli imprenditori associati a Confindustria tenutasi ieri, testimonia infatti, una volta di più, la leadership che l’olivicoltura e la produzione olearia andriese hanno assunto e continueranno ad assumere a livello non solo nazionale, ma internazionale. E’ così da decenni e questa elezione – questo è il mio auspicio – segna anche la possibilità, per l’imprenditoria della Bat, di trovare in Cassetta un rappresentante attento e competente. Presto incontrerò il Cav. Cassetta, al quale auguro buon lavoro, per stabilire relazioni istituzionali e consolidare con Confindustria – ed il tessuto di Pmi che caratterizza questa centenaria associazione datoriale – fertili rapporti di collaborazione e di sostegno – conclude Bruno – alle politiche di sviluppo del nostro territorio».