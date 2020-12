La mamma degli idioti è sempre incinta. Lo dimostra anche l’esito dei controlli svolti nella tarda serata di lunedì 7 dicembre dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, che con l’intervento anche del Comando di Polizia Locale ha interrotto una vera e propria festa che si stava svolgendo nella zona merceologica nella zona nord di Barletta.

Infatti, in un immobile in via Dei Muratori, una decina di ragazzi, tutti maggiorenni, alcuni anche residenti nei comuni limitrofi, avevano allestito una vera e propria discoteca con tanto di strumentazione comprese casse acustiche di notevole potenza. Ovviamente, effettuato l’accesso nel locale da parte degli Agenti, tutti i presenti sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 1 c. 1 del DPCM del 3/12/2020 con l’applicazione della sanzione amministrativa di 400 euro. Tutti erano senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L’attività effettuata nella serata della vigilia della “Festa dell’Immacolata”, fa seguito a quella svolta nei giorni e serate recenti. Sempre nei servizi congiunti della Polizia di Stato e Polizia Locale sono state elevate 54 sanzioni (per assembramenti o non utilizzo delle mascherine), e sono stati controllate 107 attività commerciali. E’ stata anche disposta la chiusura per cinque giorni di un pubblico esercizio in centro, precisamente un bar il cui titolare non osservava l’obbligo di sospensione dell’attività di somministrazione. Si ribadisce ancora l’invito ad osservare rigorosamente le norme in vigore ed in particolare quelle relative al divieto di assembramento e quelle relative all’obbligo di utilizzo di mascherina.