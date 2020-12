Riparte la distribuzione dei Buoni Spesa per far fronte all’emergenza economica causata dalla pandemia da Covid – 19. Il Comune di Barletta, nell’ambito delle somme messe a disposizione da Governo e Regione Puglia, può contare su un 1.150.000 euro da investire in buoni spesa.

Come si procederà

Si parte da subito con i nuclei familiari che hanno già beneficiato di tale misura straordinaria durante il lockdown. Costoro, per essere nuovamente ammessi al beneficio dei Buoni Spesa, non dovranno presentare nuova domanda. Nei prossimi giorni, previa verifica della sussistenza del diritto al beneficio a cura dei Servizi Sociali, riceveranno un messaggio sulla propria utenza telefonica che comunicherà loro l’erogazione dei Buoni. Si precisa che, qualora il cittadino destinatario di tale misura non avesse più i requisiti ovvero la necessità di usufruire di tale beneficio economico, deve comunicare di rinunciare per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Nuove domande on line

Attenzione, a breve, fra domani e lunedì prossimo, sul portale istituzionale del Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it, sarà on line il modello per la presentazione delle nuove domande per coloro che non le abbiano presentate durante la prima ondata del Coronavirus, ovvero fra marzo e luglio scorsi. Dovranno presentare domanda anche i percettori di ulteriori misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, Red, altro) che la abbiano già prodotta dopo l’ampliamento della platea degli aventi diritto.

Sia sul portale del Comune di Barletta sia attraverso comunicati stampa, sarà pubblicato l’elenco dei Caf convenzionati per assistere eventualmente i cittadini nella compilazione delle domande on line, rivolgendosi ai quali l’utente non dovrà sostenere alcun costo. e l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati ove poter spendere i Buoni Spesa.

Erogazione dei Buoni Spesa

L’ammontare dei buoni spettanti per ciascun nucleo familiare sarà accreditato, secondo i medesimi criteri stabiliti a marzo scorso, sulla tessera sanitaria, che funzionerà come una carta prepagata presso gli esercizi convenzionati che si doteranno di apposita strumentazione. I buoni saranno spendibili non appena si disporrà di un congruo numero di esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa .

Per informazioni contattare i numeri :

351.2444060 e 351.2454642 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e il giovedì ore 15.00 -17.00.