I soci del Leo Club Barletta informano che Domenica 13 Dicembre alle ore 12:00 presso la sede Caritas sita in via Manfredi n.45, consegneranno alla Caritas cittadina coperte e sacchi a pelo, da donare ai concittadini senza fissa dimora. A causa delle limitazioni imposte per l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ingresso in sede sarà consentito ad un massimo di 3 persone. Incontreranno all’esterno della stessa sede chiunque voglia partecipare all’iniziativa.