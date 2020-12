Dicembre inizia nel segno della generosità, soprattutto in un’annata che tutto ha dispensato fuorché doni generosi. È il grande motto che ancora una volta ha veicolato i gesti dei giovani membri del Leo Club Barletta, che ieri domenica 13 dicembre hanno effettuato un’importante donazione alla Caritas, presso la sede sita in via Manfredi nella Città della Disfida. 10 coperte e 5 sacchi a pelo, nuovi e appositamente acquistati per questa offerta rivolta alle persone indigenti, posta nel seno di una richiesta d’aiuto lanciata dalla Caritas Barletta e dal presidente Lorenzo Chieppa in questo momento così difficile per la comunità. Un appello che è stato accolto e raccolto dal Leo Club, da sempre attivo in prima linea nel dare supporto a chi ha più bisogno: «Abbiamo pensato a questo service e di rispondere a questo appello – spiega la Presidente Anna Dicuonzo – che invitava la cittadinanza a donare coperte da destinare al dormitorio e ai senza tetto seguiti dalle unità di strada della Caritas. Il numero di persone che richiede un posto per dormire è notevolmente cresciuto nell’ultimo anno e i bisogni sono aumentati: alla necessità di avere un posto in cui dormire inevitabilmente si lega la necessità di un pasto caldo e farmaci».

Un’emergenza che però non coinvolge solo gli ospiti del centro d’accoglienza, ma anche i volontari, ridotti di numero in modo importante per via della paura e del divampo dell’emergenza sanitaria, situazione che ha riversato in condizioni ancora più disagevoli chi era già in forte difficoltà. «Il rischio – prosegue la Dicuonzo – è di non riuscire a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei più bisognosi. Le necessità principali della Caritas sono coperte, latte, salsa, tonno e soprattutto volontari. Noi Leo ci siamo proposti di dar loro una mano: anche solo riordinare farmaci e fare da portavoce alle necessità dell’associazione fa la differenza. La speranza è che con i nostri piccoli gesti possiamo essere da esempio a giovani e meno giovani della nostra città a supportare le associazioni come la Caritas, da sempre molto attenta alle persone bisognose».

Una grande rete sociale, dunque, che espande le proprie ali filantrope anche oltre il territorio della Bat: «Abbiamo in programma tante iniziative a favore della comunità. La prossima sarà svolta in collaborazione con il Leo Club di Foggia per supportare i reparti Covid e portare anche lì un po’ di sollievo e speranza. In questi giorni saremo impegnati anche nella distribuzione dell’ormai consueto “PandoLeo”, il pandorino pensato per i più piccoli, versando una piccola offerta. Queste offerte serviranno ad acquistare strumentazioni di cui si dotano gli Enti di Primo Soccorso Italiani, in linea con il Tema Operativo Nazionale “Leo for Safety & Security”, che vede impegnati tutti i Leo Club italiani». Un coacervo di iniziative volte solo al bene e al supporto, di cui precorritrice è stata sicuramente la donazione di ieri, avvenuta proprio nel giorno dedicato a Santa Lucia, la protettrice della vista e degli occhi. Forse è ora di sopire gli sguardi ciechi che imperversano nelle nostre giornate e di iniziare a “vedere” veramente, con occhi nuovi, quelli che sono i bisogni del mondo.

A cura di Carol Serafino