Sarà ancora una volta Serie A per Luigi Lanotte. L’assistente di gara barlettano è stato designato per il match di mercoledì 16 dicembre tra Spezia e Bologna, in programma alle 20.45 allo stadio “Alberto Picco”. Sarà in coppia con Francesco Fiore, andriese e iscritto anche lui all’Aia di Barletta.