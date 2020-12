Disponibile online l’aggiornamento di “Scelti per voi”, la guida per gli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta alla conoscenza dei libri più recenti inclusi nel catalogo. La consultazione di “Scelti per voi”, a causa delle restrizioni anti contagio in vigore negli uffici pubblici, rappresenta un valido strumento: infatti, collegandosi al sito della Biblioteca https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/ è possibile conoscere le ultime acquisizioni con la raffigurazione delle copertine e una breve descrizione delle pubblicazioni selezionate. “Scelti per voi”, nell’arco di questi ultimi mesi, è stato ulteriormente potenziato in ragione dell’impossibilità, da parte dei lettori, di visionare direttamente le nuove opere disponibili.

Il prestito librario, si ricorda, è consentito in modalità prenotazione via posta elettronica all’indirizzo [email protected], nella quale l’utente specificherà i volumi desiderati. Sarà così stabilito dal personale il calendario giornaliero degli appuntamenti, da rispettare presentandosi alla data e all’orario fissati esibendo, all’ingresso del Castello, la mail di conferma ricevibile anche sul cellulare.

Informazioni più dettagliate sul sito istituzionale, mentre per assistenza in voce è possibile rivolgersi telefonicamente ai consulenti bibliotecari al numero 0883/578646.