“Barletta sarà sede del comando pilota per l’attivazione del numero unico di emergenza europeo per la Puglia, il 112”. A darne l’annuncio è il consigliere regionale Ruggiero Mennea, già presidente del Comitato permanente della Protezione civile pugliese.

“Il dipartimento nazionale dei vigili del fuoco – prosegue Mennea – ha comunicato che stanno per partire le operazioni di installazione, configurazione e avviamento dei servizi telefonici digitali di sala operativa per quattro comandi dei vigili del fuoco interessati dall’attivazione del servizio Nue 112. In Puglia il comando dei vigili del fuoco interessato è quello di Barletta. Un traguardo di non poco conto, dal momento che rientra nell’ambito dell’attivazione del 112 che è un servizio di livello europeo, necessario per garantire la sicurezza tanto dei cittadini residenti che dei turisti. Il 112 è anche uno dei punti contenuti nella riforma della legge regionale della Protezione civile, approvata un anno fa con l’obiettivo di armonizzare le disposizioni regionali al rinnovato contesto normativo nazionale di riferimento”.

“Ora – aggiunge – al termine del lavoro di confronto e programmazione compiuto da tutto il sistema di Protezione civile pugliese, possiamo dire di essere tra le poche regioni che sono pronte a implementare il numero unico europeo. È un obiettivo politico che, grazie al lavoro svolto nella scorsa legislatura, si tradurrà in un servizio importante per i pugliesi che non dovranno più ricordare i tanti numeri di emergenza, ma fare riferimento solo a un unico numero. Una crescita culturale – conclude Mennea – che ben si concilia con la dimensione europea che d’ora in poi dovrà avere il sistema di sicurezza del Paese”.