Spingere i giovani ad essere protagonisti del rilancio delle proprie comunità e dei territori. E’ questo l’obiettivo dell’avviso pubblico “Fermenti in Comune”, rivolto a tutti i comuni italiani, nell’ambito di un accordo fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili, il Servizio civile universale e l’ANCI, per l’utilizzo del riparto destinato agli Enti Locali del “Fondo per le Politiche Giovanili” annualità 2019.

L’Avviso ha l’obiettivo di supportare l’avvio o il rafforzamento di azioni, da parte delle nuove generazioni, per affrontare le “sfide sociali” ritenute prioritarie per le proprie comunità e coerenti con le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei propri territori.

A disposizione dei comuni italiani ci sono 5.000.000 di euro e per quelli con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti, il finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 120.000 euro.

Il Comune di Barletta, Assessorato alle Politiche giovanili, ha deciso di aderire al bando “Fermenti in Comune” con la pubblicazione di una manifestazione di interesse allo scopo di acquisire le proposte che verranno selezionate da una Commissione giudicatrice. Il soggetto selezionato parteciperà, con il Comune di Barletta, alla presentazione del progetto.

“Questo bando è un’occasione importante per i nostri ragazzi che hanno la possibilità di pensare e progettare la città partendo dalle loro esigenze, dalla loro visione delle cose e dai loro interessi”, ha detto l’assessore Oronzo Cilli.

Il bando, si articola in cinque “sfide sociali” su cui dovranno essere sviluppati i progetti: uguaglianza per tutti i generi; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute.

Per partecipare alla selezione, i soggetti proponenti dovranno predisporre e inviare la proposta redatta secondo il Format – Allegato A, allegato alla manifestazione di interesse (https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm#fercom), compilato e firmato digitalmente.

La proposta dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected] entro le ore 24 del 23/12/ 2020. Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se integrativa di una precedente. Le domande provenienti da caselle di posta non certificata non verranno prese in considerazione. L’oggetto della PEC deve contenere la dicitura “Avviso pubblico di manifestazione di interesse “Fermenti in Comune” – Proposta progettuale.