Un augurio a cui ci ha abituati l’arte di Paolo Vitali, coniugando, come sempre, bellezza e riflessione. La sacralità della Natività, quest’anno viene affidata a un’opera realizzata con tecnica mista su carta. Non si tratta della “normale” scena da Presepe, ma di un lavoro realizzato con “i muscoli del cuore”: non c’è la Sacra Famiglia, ma unicamente la Madonna e il Bambino; dunque centralità alla figura materna della Vergine, pensosa e preoccupata per il futuro, guarda il destino di quel suo bambino. Un manto che indica molto, offrendoci una speranza di “riparo” per il futuro di noi tutti, soprattutto in un momento particolare come questo.

Buon Natale con speranza e riflessione!