La recita di Natale è un momento molto importante della vita scolastica dei più piccoli. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, quest’anno i bambini di Barletta non avranno la possibilità di esibirsi davanti alle loro famiglie. Per ovviare a questo problema e coinvolgere i bambini in attività che somiglino il più possibile alla preparazione di una recita scolastica, le insegnanti delle scuole dell’infanzia De Nicola e Rodari dell’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli hanno realizzato una “recita virtuale”, che hanno postato su Facebook e sul sito della scuola, in modo che tutti i genitori potessero “assistere”.

«La situazione pandemica non ha fermato l’attività in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia, ma le nostre attività hanno subito uno stravolgimento- ha affermato Daniela Gissi, insegnante del plesso G. Rodari -Nonostante tutto però, abbiamo cercato di infondere nei nostri bambini una sensazione di normalità, oltre che di allegria natalizia, decorando le aule e gli spazi esterni dell’edificio».

Nel video si mostrano i lavori realizzati dai piccoli alunni, che hanno costruito con il supporto delle maestre i personaggi per inscenare la storia di “Rudolph, la renna di Babbo Natale”. «Per evitare problemi di privacy non abbiamo inquadrato i volti dei bambini- ha aggiunto la docente, -per cui abbiamo lasciato che fossero le loro voci e le loro mani a parlare. Hanno imparato la loro parte, come accade generalmente con le classiche recite, e hanno messo in movimento in personaggi della storia come in uno spettacolo di burattini. Le recite natalizie hanno sempre rappresentato uno dei momenti più emozionanti per bambini, genitori ed insegnanti, ma ci troviamo ora in una situazione fuori dal normale. Ed è proprio la mancanza di normalità, che ci ha spinto a trovare idee alternative per coinvolgere i bambini e trasmettere anche alle loro famiglie un po’ di serenità e di spensieratezza».

Qui i video realizzati dagli alunni delle scuole De Nicola e Rodari

https://www.facebook.com/mustidimiccoli/videos/425185541991659

https://www.facebook.com/mustidimiccoli/videos/869142277238037