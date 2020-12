”Centrale Operativa 118 nel territorio dell’Asl Bat. È fatta!”. Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Giuseppe Tupputi, per l’approvazione in aula dell’istituzione della centrale operativa del 118 nella Bat.”Questo il migliore modo di chiudere i lavori consiliari del 2020”, ha commentato il consigliere ad approvazione avvenuta. Il Consiglio Regionale si è espresso favorevolmente sull’articolo 27 del disegno di legge 149 con cui è stata istituita ufficialmente, all’interno del territorio, la Centrale Operativa 118. La BAT era l’unica provincia pugliese a non esserne ancora dotata. ”La prima decisiva battaglia che si porta a termine, la mia prima importante missione che si concretizza a favore della Sesta Provincia e dei suoi cittadini, commenta il consigliere Tupputi che conclude: “Ringrazio l’assessore Lopalco per aver sostenuto fermamente la proposta contribuendo così a dare una risposta concreta alle criticità di un territorio messo a dura prova dalla pandemia”. A fronte di numerose segnalazioni vista la congestione dei centralini dell’Asl BT dovuti all’emergenza sanitaria in corso, la centrale operativa 118 consentirà fattivamente di abbattere tempi di attesa, mitigare i disagi per gli operatori sanitari e facilitare l’attivazione dei soccorsi. Un obiettivo raggiunto che oggi più che mai assume un’importanza rilevante. ”Sono felice di poter condividere con i cittadini della BAT questo traguardo.” Il Consiglio Regionale, a tarda notte, ha approvato a maggioranza anche il ddl Bilancio di previsione – Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021-2023 -, sbloccando, tra l’altro, anche i 4 milioni di euro come ristoro per la categoria degli ambulanti. Un intervento mirato a dare una boccata d’ossigeno ad una delle categorie più colpite dalla pandemia.