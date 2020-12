«Semplicemente vergognoso. Queste sono le prime due parole che ci vengono in mente per la questione che riguarda il pinus pinea di via Vittorio Veneto. Con questo abbattimento si consacra il fallimento di una amministrazione che ha fatto acqua in ogni dove su questa vicenda». Ad intervenire sono i volontari della sezione barlettana di Legambiente.

«Abbiamo seguito da subito l’iter procedurale e ci eravamo illusi che saremmo giunti ad una conclusione differente. Oggi ci rendiamo conto che abbiamo sprecato tempo, risorse umane e pareri tecnici, per una storia che aveva il suo finale scritto ancor prima che si avviasse la procedura legale. Narrare la vicenda e descriverne gli attori, è racconto degno del miglior horror di Dario Argento.

A questo aggiungiamo: incompetenza, sviste, azioni subdole, ritardi inspiegabili, totale lassismo amministrativo e pressioni ingiustificate. Tutto questo per una unica ragione che ha decretato la morte di un albero secolare. “Tenere in piedi il castello di carta pesta”. Non è questa la macchina amministrativa che meritiamo, a tutti i livelli. Impiegati, responsabili, funzionari, dirigenti, consiglieri, assessori e sindaco, dovrebbero essere l’espressione del meglio che una città dovrebbe rappresentare e di cui Barletta ha bisogno.

Con le dovute eccezioni (non poche per fortuna) e senza voler generalizzare, a nostro avviso crediamo si sia toccato il fondo e assolutamente perso di vista il bene comune e la cosa pubblica. Sviliti, delusi ed arrabbiati, questa non è una macchina amministrativa che ha a cuore il nostro territorio. Abbiamo bisogno di competenza, lealtà, gioco di squadra, dedizione al ruolo istituzionale e amore per il territorio. Ad oggi non riconosciamo alcuno di questi elementi in tutti i soggetti interessati a questa vicenda. Chi vivrà vedrà!».