30 scatoloni consegnati dai volontari in varie parrocchie della città: è l’iniziativa intrapresa dai soci della Sezione UNIMRI Barletta (Unione Nazionale Insigniti al merito della Repubblica Italiana) rivolta alle famiglie bisognose della città, con la consegna di generi alimentari di prima necessità a varie parrocchie locali.

I doni, fa sapere l’associazione, sono stati acquistati con fondi messi a disposizione dai soci iscritti. Il sodalizio dell’UNIMRI è formato da insigniti di una onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Persone che si sono distinte nell’attività lavorativa della loro vita. “Uomini e donne uniti da valori di solidarietà, forgiati nel corso degli anni di servizio prestato per il bene della collettività. Valori che non si affievoliscono con il cessare dal servizio attivo, ma vivono in loro per conseguire altri obiettivi, sempre focalizzati nell’aiutare chi si trova a vivere in uno stato di necessità e di bisogno” spiega il Cav. Savino Dibenedetto presidente della Sezione di Barletta. I nostri soci si prodigano ormai da diversi anni in iniziative sociali e di sostegno, non ultime, quelle intraprese nell’emergenza sanitaria (COVID-19).