Oltre 5 milioni di nuove sessioni con un incremento del 73,38% rispetto all’anno precedente, ma anche sei milioni e mezzo di nuove pagine sfogliate nel corso del 2020 con un 66,32%. Aumenta anche il numero di sessioni per utente che sale a 3,55 con un 36% in più ed un balzo in avanti importante per i dispositivi mobile che salgono del 30% rispetto all’anno precedente. Sono i numeri che ci rendono pieni d’orgoglio e che, in qualche modo, sono la consacrazione di un lavoro iniziato da News24.City ormai poco più di tre anni fa e che prosegue senza sosta con immutata passione e professionalità. Non è una mera autocelebrazione ma anzi la certificazione che voi lettori dei nostri 15 portali online tra Puglia e Basilicata o fruitori della nostra Tv in streaming h24, siete l’anello decisivo per la riuscita di un progetto come questo edito da ArtsMedia.

Completando il panorama dei numeri vogliamo ricordare gli oltre 91mila “mi piace” sulle pagine facebook ma anche i 5630 iscritti sul canale Youtube con oltre 5milioni di visualizzazioni dei servizi video realizzati da News24.City. Da rimarcare, oltre alle importanti performance dei portali di Andria e Barletta anche l’importante balzo in avanti del portale della Città di Trani che fa registrare nel solo 2020 un +160% di sessioni e visualizzazioni di pagina. Salto in avanti, tra i più importanti del network, anche per Melfi, Potenza e Lecce oltre a Trinitapoli tra le città più piccole con un salto in avanti del 45%. Un gran lavoro completato dalla importante collaborazione con l’emittente Telesveva che ha permesso la realizzazione di Risultati & Classifiche, programma di approfondimento sportivo in onda ogni domenica, oltre all’avvio di Solo Futsal per parlare di Calcio a 5 nato in collaborazione anche con Puglia a 5 oltre alle classiche rubriche di approfondimento come le News in 60” e l’Almanacco giornaliero. Ma nel 2021 è tutto pronto per altre produzioni che protagonista la redazione di News24.City. Un momento decisivo per la crescita della qualità tecnica è stato senza dubbio l’importante intervento di ristrutturazione del sistema e dei portali in collaborazione con Overzoom che ha permesso, a febbraio scorso, di esser online con una versione aggiornata e più responsive dei portali.

Un 2020 difficile dal punto di vista dell’informazione in cui tanti sono stati i momenti di sconforto, pochissime le gioie e le notizie leggere, tanti i dubbi ai quali l’etica della professione giornalistica ci ha posto davanti. In una condizione completamente nuova che ha investito tutti in modo integrale. Noi sappiamo di aver fatto del nostro meglio, con gli errori e le cose fatte bene, ma con la consapevolezza di aver scritto e mostrato le notizie nel pieno dell’interesse dei lettori, al servizio dei cittadini, con la continua ricerca di verità e storie da raccontare. Il 2020 va via ma noi guardiamo già al 2021, un altro anno che vi racconteremo con la stessa passione ed attenzione. Ed allora buon anno per questo importante 2021.