Si sottovaluta spesso l’importanza del verde in città, eppure anche solo un albero rappresenta un filtro contro l’inquinamento, la sua chioma una zona d’ombra e casa per tanti animali. Il TEDx Barletta ha deciso di appoggiare l’iniziativa promossa da Legambiente Barletta, al fine di invertire il destino della città, partendo dalla riforestazione urbana. Durante il corso del nuovo anno, appena cominciato, saranno piantati 25 alberi, uno per ciascun membro del team e partner. “Abbiamo attraversato un anno incredibile – spiega il team. Insieme abbiamo realizzato il TEDx Barletta in presenza, il TEDx Barletta Women online, e ben 6 TED Circle. Siamo cresciuti e insieme abbiamo raggiunto ogni obiettivo prefissato lo scorso anno, con la speranza di aver portato un po’ di colore e idee nelle case della nostra comminity”. “L’impatto sociale resta il fulcro della nostra attività associativa e lo sarà sempre – spiega Claudio Bruno, tra gli organizzatori. Cercavamo qualcosa di bello e significativo da donare ai ragazzi dell’associazione e abbiamo pensato che donare un albero per ciascun membro del gruppo potesse significare tanto per noi, per la città e per la vita di chi la vive tutti i giorni”.

Il primo albero che porta il nome del TEDx Barletta è stato piantato presso la Litoranea “Pietro Mennea” di Barletta, nei prossimi mesi nuova vita sorgerà anche nel centro cittadino.