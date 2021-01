Bella notizia per l’Aia Barletta. L’assistente arbitrale barlettano Luigi Lanotte sarà impegnato sabato 9 gennaio in Serie A in Genoa-Bologna, match valido per la 17^ giornata con fischio d’inizio alle 18 allo stadio Luigi Ferraris. Di fronte i liguri di Maran, reduci dalla sconfitta di Sassuolo, e gli emiliani di Mihajlovic, che nelle ultime cinque partite