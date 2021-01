Arrivata nella serata di ieri la perizia dettagliata del dottor Rabottini, con allegate conclusioni, che abbiamo provveduto ad inviare stamane via PEC al protocollo del comune e per conoscenza a tutti gli enti interessati.

Nelle more si continua ad abbattere alberi come se non ci fosse un domani e non vediamo alcun piano di sostituzione degli alberi, come dovrebbe essere.