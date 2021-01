La tessera – abbonamento gratuita per il trasporto pubblico urbano per l’anno 2021 sarà spedita direttamente a casa dei legittimi beneficiari di tale misura, ovvero anziani, invalidi del lavoro e invalidi ciechi. I destinatari di tale benefit, dunque, fra coloro che ne hanno fatto domanda, non dovranno recarsi presso gli uffici del Settore Servizi sociali per ritirare l’abbonamento. Costoro, 189 in tutto, riceveranno a domicilio, contestualmente, sia la lettera di ammissione sia la tessera da esibire al personale della ditta di trasporto urbano insieme al documento di identità.