«Siamo lieti di comunicare che, già dal giorno 13 gennaio, il nostro amato pino di via Vittorio Veneto è sotto tutela monumentale». A scrivere sono i rappresentanti di Legambiente Barletta. «Tale procedura è stata possibile grazie alla richiesta inoltrata dal comune, a seguito di nostra istanza, in base alla quale ai sensi dell’art.9 c.3 del Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2014, sugli alberi segnalati dai Comuni vigono i medesimi vincoli degli alberi già iscritti in elenco. Quando gli accadimenti lasciavano presagire il peggio, è stato riscritto il finale».

Non è ancora certezza matematica, ma crediamo fortemente nel suo lieto fine – aggiungono – con la perizia siamo certi sia stato fugato ogni dubbio sulla sua pericolosità e documentato il non pericolo di imminente caduta. Ci auguriamo non si parli più di pubblica incolumità. Un enorme grazie a tutte le persone che ci hanno dimostrato il loro sostegno e a chi vorrà farlo».