«I lavori di manutenzione della Piazza Plebiscito procedono celermente. L’ecosistema della vasca in cui si erge la colonna di macigni che sostiene la statua della Madonna è in fase di progressione. Muschi e licheni sono tornati a vegetare sulle rocce, insieme alle piante acquatiche di diversa natura (ninfee, fior di loto, piante ossigenanti, piante galleggianti, piante palustri e piante per fitodepurazione) che in questi giorni sono state messe a dimora». A scrivere in merito ai lavori realizzati nell'”adottata” piazza Plebiscito sono i componenti dell’Ambulatorio popolare di Barletta.

«Ringraziamo di cuore la Polizia Municipale di Barletta – scrivono – per la donazione di alcune piante tra cui degli splendidi papiri. La vasca si sta quindi finalmente trasformando in un bellissimo laghetto biologico, e sarà presto in grado di poter accogliere della fauna, a cominciare dai primi pesci rossi. Per quanto riguarda le aree verdi, tutte le aiuole che circoscrivono la Piazza, 79 oltre quella centrale, sono state state dissodate e adesso accolgono oltre 3000 bulbi di narcisi, giacinti, tulipani, iris, oltre a campanule, ciclamini e a tante altre piante tra cui edere, bouganville, gelsomini, viti canadesi, gerani e piante grasse senza spine che ci sono state donate dalla comunità cui siamo estremamente grati».

«L’adozione della piazza – aggiungono – non è solo un’attività di recupero urbano: è un progetto che intreccia mutualismo, inclusione sociale e tutela dell’ambiente e dei beni comuni che vede il coinvolgimento, oltre che dei volontari dell’Ambulatorio popolare di Barletta – Odv, anche delle persone che frequentano e vivono la Piazza per diversi motivi. Abbiamo fatto riunioni con tutti loro, persone di origine africana, balcanica e italiana, ricevendo grandissimo sostegno, entusiasmo e partecipazione. Ognuno si è reso disponibile a partecipare alle attività di manutenzione: dalla zappettatura delle aiuole alla potatura degli arbusti, dalla rasatura e rastrellatura dei prati alla pulizia degli stessi, della vasca e dei viali. In questo modo tutte queste persone, in questo periodo di grave crisi econonomica innescata da quella sanitaria, hanno voluto ricambiare l’aiuto e la solidarietà ricevuta dalla comunità barlettana (dall’inizio della pandemia sono quasi 4000 le buste alimentari che l’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV ha distribuito ad altrettanti nuclei familiari). Per queste persone e per tutti noi la Piazza Plebiscito è diventata il luogo simbolo della gratitudine, il luogo simbolo della solidarietà. Grazie, grazie di cuore a tutti e tutte coloro che ci stanno aiutando in questa opera anche con le donazioni economiche con cui stiamo riuscendo a finanziare questo grande progetto. Nessuno resti indietro, nulla rimanga come prima».