Nei giorni scorsi abbiamo appreso che il Comune di Barletta è stato ammesso a finanziamento per 450.000€ dalla Regione Puglia; la candidatura è stata presentata a settembre 2019 con un progetto per il nuovo Centro Comunale di Raccolta. Questo sorgerà nella 167, tra via Leonardo da Vinci e via Palmitessa, proprio nei pressi della chiesa della Santissima Trinità.

È il quarto Centro di Raccolta nella città di Barletta dopo quelli di via Callano, Parco degli Ulivi, e il terzo da realizzare a Settefrati nei pressi della Chiesa di San Nicola, agevolerà i cittadini residenti nella zona 167. Si tratta come sappiamo di una zona ad alta intensità abitativa, popolata da molte giovani famiglie. Presso il centro comunale di raccolta sarà possibile conferire organico, carta, plastica, Rae e altri rifiuti come oli e pile. «La grande innovazione – riferisce con soddisfazione l’assessore comunale all’Ambiente, Ruggiero Passero – sta nella possibilità che avremo di tracciare il rifiuto attraverso uno specifico software e di conseguenza la possibilità di attivare finalmente un sistema di premialità per il cittadino virtuoso. Più differenzi e meno paghi».

È inoltre previsto uno spazio verde, realizzato con materiali riciclati, collegamento fra il tessuto urbano e il centro comunale di raccolta. «La grandissima novità, che ancora una volta conferma Barletta come città all’avanguardia nel campo ambientale, sarà attivato il Centro del Riuso e del Riutilizzo. Una modalità che consentirà ai cittadini di conferire beni che prima di diventare rifiuti essendo ancora funzionalmente validi saranno messi a disposizione di altre persona con un canale preferenziale alle famiglie meno abbienti». Il tutto sarà a costo zero. «La Regione mostra attenzione, ancora una volta – conclude Passero – verso la nostra realtà e la materiale ambientale e conferma il ruolo primario della città di Barletta nei sistemi locali di gestione dei rifiuti, un modello da seguire nell’attività di Igiene Urbana e di azione di prevenzione alla produzione del rifiuto».