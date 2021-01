Tragico scontro frontale questa mattina sulla Strada Provinciale 21, nell’agro di Barletta, a pochi passi da Canne della Battaglia. Nel sinistro ha perso la vita un agricoltore di 73 anni barlettano. L’impatto è avvenuto tra un furgone ed un camion in transito su quella stretta arteria stradale, spesso utilizzata proprio da mezzi agricoli o mezzi pesanti per raggiungere aziende o terreni.

Tutta da accertare la dinamica a cura della Polizia Locale di Barletta che ha svolto i rilievi: non si esclude che l’asfalto, reso viscido dalla pioggia delle ultime ore, potrebbe aver contribuito a provocare l’impatto. Gli accertamenti delle forze dell’ordine puntano a comprendere per quale causa sia avvenuto il violento impatto in cui non c’è stato nulla da fare proprio per il 73enne alla guida del furgone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale di Barletta ed una equipe sanitaria del 118.

Un nuovo incidente mortale sulle strade della BAT in un inizio di anno davvero funesto. La strada provinciale 21, che collega la strada statale 16 alla strada statale 93 nei pressi di Canosa di Puglia, è un’arteria che ha visto aumentare il proprio traffico anche da quando è completamente interrotta la Strada Provinciale 2 tra Andria e Montegrosso.