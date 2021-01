Inaugurato nel 2011 e mai entrato in funzione: per dieci anni è salito alle cronache come una vera a propria cattedrale nel deserto, abbandonato all’incuria ed anche oggetto di atti vandalici. Il centro Polivalente “Angioletto”, alla periferia di Barletta, apre finalmente i battenti rimodernato e ristrutturato. Bloccate da continui intoppi burocratici, le procedure di affidamento del centro sono andate a buon fine grazie all’impegno – ha ricordato il sindaco Cannito – della dirigente Caterina Navach, dell’assessore Maria Anna Salvemini e del consigliere comunale Giuseppe Losappio. “In questo luogo – spiega il primo cittadino – saranno offerte occasioni di svago e socialità a soggetti diversamente abili”.

La gestione della struttura è stata affidata alla Horizon Service, cooperativa di Sulmona specializzata in servizi socio-assistenziali, socio-educativi e sanitari. “E’ nostra intenzione – spiega il suo presidente – fare dell’Angioletto un centro aperto alla collettività, un punto di riferimento non solo per le persone con disabilità e per le loro famiglie, ma per tutta la città”.

Due le modalità per accedere ai servizi offerti dalla struttura.