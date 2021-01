Sono giunti a conclusione i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica che hanno visto la sostituzione dei vecchi lampioni in diverse vie del centro urbano.

I lavori hanno interessato gli impianti di via Palestro (tratto compreso da via XX settembre a via Boggiano), via Firenze (tratto da via Palestro a via Milano); via Como, via del Salvatore, via xx settembre (tratto da Palestro a via Milano), via F.sco d’Assisi (da via Milazzo a via Boggiano), vico Quarto, via dei Campi, via Venezia (da via Carducci a via Imbriani),via Adua, via V.Gallo (tratto da via Palestro a via Milano), via Padova, via Savonarola.

L’intervento, iniziato il 15 settembre dello scorso anno, ha riguardato 126 corpi illuminanti obsoleti e sprovvisti di dispositivi di regolazione del flusso luminoso ora dotati di tecnologia LED, il che comporterà un sensibile risparmio energetico (circa il 60%), contenimento dell’inquinamento luminoso, minore rischio di guasti e meno disservizi per gli utenti.

Anche i giardini del Castello sono oggetto di lavori di manutenzione da parte del settore. Sono, infatti, iniziati gli interventi di sostituzione dei blocchi di calcestruzzo delle sedute presenti nella zona lato mare con blocchi interamente in pietra, e di ripristino di altre sedute ammalorate nelle restanti zone dei giardini. Tale intervento si è reso necessario date le condizioni di degrado avanzato in cui si trovavano le sedute, tanto da risultare inutilizzabili e pericolose in quanto sottoposte all’inevitabile azione degli agenti atmosferici. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di febbraio per un costo complessivo di 38.519 euro. (Iva compresa)