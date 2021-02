Un evento che potremmo definire “storico”: a fine ottobre si è tenuto il Congresso Nazionale A.I.FI., che ha sancito il completamento del percorso di trasformazione in Associazione Tecnico-Scientifica (ATS), punto di approdo di un lavoro durato più di due anni, ma anche l’inizio di un cammino tutto nuovo. In seno ai due giorni di lavoro dell’Assemblea è stato presentato, discusso, emendato e votato il nuovo Statuto di A.I.FI., che ha concluso i dovuti passaggi amministrativi dell’Associazione. In seguito alla trasformazione da Associazione Maggiormente Rappresentativa ad Associazione Tecnico-Scientifica, oggi AIFI – rinnovata non solo nel nome di Associazione Italiana di Fisioterapia ma anche nel suo organico, ponendo le basi per i suoi pilastri portanti – si avvale anche delle Sezioni Territoriali Regionali e i GIS (gruppi di interesse specialistico).

In questo clima di cambiamento e rinnovato entusiasmo la Puglia, da sempre in prima linea per la professione, ha nominato Il direttivo della Sezione territoriale Regione Puglia, che svolgerà un importante lavoro capillare sul territorio per lo sviluppo della scienza e della disciplina della Fisioterapia. Tra i consiglieri del nuovo direttivo , un barlettano: il Dott. Alessandro Montenegro, responsabile della comunicazione. Insieme a lui anche la Dott.ssa Annamaria Zaccaria (coordinatore), il Dott. Ciro Pio Cunto (consigliere e responsabile dei rapporti con le università e gli enti territoriali), affiancati dai referenti dei GIS e dei Network di Interesse Specialistico (NIS): la Dott.ssa Antonella D’Aversa (GIS fisioterapia pediatrica), la Dott.ssa Lucia Di Leo (GIS fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico), la Dott.ssa Irene Germoglio (GIS gruppo di terapia manuale), il Dott. Enrico De Donno (GIS sport) e la Dott.ssa Raffaella Muscio (GIS neuroscienze). Gli obiettivi associativi dell’ATS sono ben delineati: promozione a livello territoriale della formazione continua in Fisioterapia; diffusione delle linee guida e buone pratiche per l’esercizio professionale e ogni attività di supporto ai soci ai fini del miglioramento continuo; collaborazione con le università del territorio di riferimento e gli attori impegnati nella formazione di base e avanzata del fisioterapista; miglioramento delle conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati attraverso la progettazione di eventi e progetti a livello regionale; promozione della collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della Fisioterapia – promozione della collaborazione con le associazioni dei cittadini e dei pazienti al fine di svolgere attività che mirano alla promozione della salute – collaborazione con reti locali di società scientifiche e associazioni scientifiche – attuazione di progetti e programmi implementati dall’associazione in sinergia con le istituzioni che governano e rappresentano l’associazione.

Cambia così l’architettura organizzativa, le AIFI regionali diventano sezioni territoriali di un’unica grande realtà, integrando anche i referenti regionali dei GIS, con l’obiettivo di promuovere e attuare una realizzazione “di prossimità” delle nuove funzioni e attività associative. Il Comitato Scientifico, oltre che garante della produzione scientifica, diventa anche propulsore dello sviluppo in vari campi tra cui la ricerca. Un’organizzazione nuova, dinamica, articolata, ricca di prospettive e risorse per un obiettivo alto ed entusiasmante: sviluppare la Fisioterapia per trovare e diffondere nuove strategie di risposta ai bisogni di salute dei singoli e delle comunità. Dietro a questa organizzazione c’è tutto questo e, soprattutto, c’è l’impegno e la passione di centinaia di volontari che inizieranno o continueranno a mettere a disposizione tempo ed energie per questi importanti obiettivi a servizio di tutta la comunità professionale e di tutti i cittadini.