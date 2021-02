Negli scorsi mesi è stato creato nel nostro territorio un progetto intrigante e soprattutto “fuori dal comune” con il quale il celebre dj pugliese Fabio Ricciuti, ha iniziato a dare vita ad alcuni dj-set in territori, tra Margherita di Savoia e Barletta, nei quali vengono abbandonati rifiuti ogni giorno. L’arte è arrivata in luoghi impensabili, contrastando con l’abbandono di immondizia e rifiuti.

Come nasce “Discariche musicali”?

«Nel bel mezzo della pandemia, nella classica passeggiata mattutina, mi sono imbattuto in un luogo tra Barletta e Margherita di Savoia: con grande sorpresa ai miei occhi si presentava una discarica a cielo aperto, sono rimasto profondamente colpito nell’osservare quell’immagine, un panorama meraviglioso, devastato da una grossa quantità di televisori, frigoriferi e rifiuti di ogni genere, in quel preciso istante ho avuto la cosiddetta ispirazione, visualizzando me in un dj-set in quel luogo.»

Quando è partito il progetto?

«Pochi giorni dopo, precisamente il 20 ottobre del 2020, come potrai immaginare, non avendo alcun tipo di auotrizzazione, attesi l’occasione propizia, dovetti agire con circospezione essendo quello anche un sito industriale. Qualche giorno fa c’è stata un’altra “puntata” di discariche musicali, sempre in una location analoga, tra Margherita di Savoia e Barletta.»

Qual è il messaggio che intendi lanciare con questa iniziativa?

«Il mesaggio è qualcosa che deve decodifcare l’osservatore, le sensibilità sono diverse, dal canto mio provo piacere a esibirmi in questi luoghi e a portare la musica al fine di creare un ossimoro audiovisivo.»

Come ha reagito la cittadinanza a questo “attacco d’arte musicale”?

«Benissimo, la maggior parte ne ha colto il messaggio principale; l’opinione pubblica si è espressa unanime favorevolmente all’iniziativa, le istituzioni in particolar modo, si sono adoperate da lì a poco per la bonifica dell’ambiente in cui si è tenuto il primo dj set.»

Discariche musicali in futuro interesserà soltanto Barletta o prevedi di coinvolgere altre località della Puglia?

«Questo è un problema che abbiamo sul tutto il territorio italiano, in particolar modo al centro sud, perciò per me non ci sono confini, anche se qui in Puglia, dov’è nato il progetto, c’è ad oggi davvero tanto da fare.»

Quali sono gli obiettivi per il futuro di questo progetto?

«Creare un network di collaboratori per mappare questi luoghi, allestire set e trovare fondi per suppotare l’iniziativa. A tal proposito abbiamo già attivato una campagna sulla piattaforma GoFundMe, che porta lo stesso nome del progetto #discarichemusicali.»

In che modo pensi che la musica salverà il mondo?

«Ogni giorno la musica salva il mondo, riesci a immaginare un mondo senza musica? Io proprio no, credo che essa contenga qualcosa di “divino”.»