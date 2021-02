Riaprono i luoghi della Cultura a Barletta con il passaggio della Puglia in zona gialla. A partire da lunedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile tornare a visitare Palazzo Della Marra con il nuovo allestimento della Pinacoteca “Rileggere De Nittis, oggi”, il Castello, la Cantina della Sfida, insomma i beni culturali della città. Per il momento sarà possibile soltanto dal lunedì al venerdì e, non appena sarà consentito, anche nei fine settimana, così come auspicato dalla Commissione consiliare Cultura che si farà portavoce presso il Governo di tale possibilità.

Già domani, 12 febbraio, invece, per celebrare lo storico scontro del 1503, sarà aperta la Cantina della Sfida, che purtroppo dovrà restare chiusa sabato 13. Orari La Pinacoteca “De Nittis” a Palazzo Della Marra e il Castello saranno aperti dalle 9 alle 19; la Cantina della Sfida dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.