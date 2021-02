Le celebrazioni per il 518° anniversario della Disfida offrono al pubblico interessanti opportunità sia per approfondire la conoscenza delle origini e della letteratura riguardante il celebre duello cavalleresco, sia per intravedere i progetti futuri volti alla sua valorizzazione.

Un imperdibile appuntamento è alle ore 18 di oggi. Online, sulla pagina Facebook della biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, il docente universitario Fulvio Delle Donne presenterà il suo libro “Tredici contro Tredici. La Disfida di Barletta tra storia e mito nazionale” (Salerno Editrice). L’evento, patrocinato dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo – Italia Meridionale, si avvale dell’organizzazione congiunta dell’Associazione del Centro di Studi Normanno-Svevi, del Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese – CESURA, e del Festival del Medioevo e Italia Medievale. Dopo il saluto degli assessori comunali alla Cultura, Graziana Carbone, e alle Politiche giovanili, Oronzo Cilli, dialogheranno con l’autore Francesco Storti, docente di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e Victor Rivera Magos, ricercatore di Storia Medievale all’Università degli Studi di Foggia.

Domani, 13 febbraio, sarà il giorno dello speciale televisivo dedicato alle anticipazioni sulle attività rievocative in cantiere per l’evento Disfida 2021. Andrà in onda sulle emittenti televisive Amica 9 (dopo il TG delle ore 14 e le successive edizioni serali), su Antenna Sud dopo i TG delle ore 15.45 e 19.45 e su Teleregione dopo i notiziari delle ore 15, 20 e 23. Telesveva, infine, li trasmetterà alle ore 13.30 e 23.30.

<<Nonostante le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Cosimo Cannito – onoriamo in sicurezza la Disfida, allo scadere del 518° anniversario, con attività che ne consolidano tradizione e conoscenza. Soprattutto abbiamo deciso di accrescere la curiosità intorno a “Barletta Disfida opera viva”, progetto che intendiamo presentare il prossimo settembre e sul quale l’Amministrazione comunale sta lavorando alacremente avvalendosi della direzione artistica di Sergio Maifredi e della collaborazione di Corrado D’Elia e Mario Incudine. “Barletta Disfida opera viva” è un evento calibrato per raccontare, in chiave inedita e inclusiva, di noi, dei nostri luoghi ancora inesplorati, dell’esigenza vitale di respirare cultura nel segno dell’inestimabile patrimonio storico e artistico che ci appartiene>>.