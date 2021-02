Un progetto di musica e video art che racconta il desiderio di rinascita, quella tanto attesa dal settore dello spettacolo, colpito duramente dalla pandemia che ancora oggi resta lontano dal suo pubblico. “Vision” è il titolo del dj set della durata di un’alba accompagnata dai dj Joe Pedico e Angelo Nass, e ripresa dal fotografo Emanuele Sfregola. L’alba presentata dai tre giovani barlettani non è quella vista dal centro cittadino di Barletta ma da un luogo abbandonato in prossimità della località Fiumara. Tra i temi sviluppati attraverso il progetto, nato all’inizio del nuovo anno, anche quello di valorizzare e riqualificare le bellezze della città di Barletta.

“Viviamo in un territorio provinciale colmo di potenzialità e ricchezze non solo architettoniche ma anche paesaggistiche – spiega il fotografo Emanuele Sfregola – che non vengono valorizzate e spesso sono addirittura vandalizzate e deturpate. Attraverso il nostro progetto video-musicale abbiamo voluto mostrare molteplici punti di vista. È la sintesi della nostra visione positiva per lo sviluppo del territorio, un quadro dell’alba con lo skyline di Barletta sullo sfondo”.

“È stata scelta – commenta il dj Angelo Nass – una location “isolata” rispetto al centro abitato, perché così si sente la nostra categoria: lontana dal resto. Sola. Ma dalle rovine di una vecchia strada può sempre nascerne una nuova. Per comunicare il desiderio comune di rinascita che ci lega ai nostri colleghi abbiamo deciso di affidarci all’alba e ai suoi colori, ecco perché il video si sviluppa dal primo spiraglio di luce al sole più alto”.

Il video è un crescendo di musica ed emozioni, un mix di dieci minuti che unisce più generi musicali dalla dance all’house elettronica, dal chillout all’house melodica.

“Sono in molti a non aver ancora compreso che il nostro lavoro non è solo una pedina della “movida”, ma una vera e propria arte che non può restare ancora ingabbiata”. A spiegarlo è il dj Joe Pedico. “L’auspicio – conclude – è che da questa iniziativa ne possano seguire altre simili che possano costituire un valore aggiunto alla promozione del territorio”.

PER VEDERE IL FILMATO: https://www.facebook.com/Barletta.News24.city/videos/522326968738282