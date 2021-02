«Siamo orgogliosi di dirvi che anche noi, come abbiamo scelto di prendere in adozione un’area verde, perché crediamo che solo con la collaborazione di ognuno di noi, si potrà dare un pò di lustro alla nostra amata città». Lo scrivono i rappresentanti della sezione locale di Fidas Barletta. «La rotonda in adozione si trova nelle vicinanze dell’ospedale Dimiccoli e il 15 febbraio sono stati terminati i lavori di manutenzione. Inoltre è doveroso da parte nostra, ringraziare la collaborazione, in qualità di partner il vivaio Defazio, con il quale abbiamo potuto realizzare il nostro progetto di adozione».