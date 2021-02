Non bastasse il Covid, che da un anno condiziona ormai la didattica per gli alunni di ogni età, a Barletta ci sono anche gli impianti di riscaldamento a complicare le lezioni. Succede alla scuola dell’infanzia e primaria Girondi di via Zanardelli, dove un avaria di “due bruciatori della centrale termica” ha mandato in tilt gli impianti e non consente “di garantire un’idonea temperatura alla struttura per garantire lo svolgimento dell’attività didattica”. Per questo, come si può leggere sull’albo pretorio comunale, è stata disposta “per evitare disagi alla salute di scolari e personale” la sospensione delle lezioni fino al 27 febbraio per consentire la sostituzione dei bruciatori. Una scelta che costringerà gli alunni e le loro famiglie ad affidarsi alla didattica a distanza, almeno fino a fine mese.

_2021_02_albopretorio_000045029_001_ordinanza_chiusura_scuola