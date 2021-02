Anche Barletta dovrebbe seguire l’iter annunciato ieri nella Bat dal sindaco di Trani Amedeo Bottaro: mettere in sicurezza innanzitutto gli alunni degli istituti comunali e ovviamente il personale scolastico, vaccinandolo contro il Covid-19. La macchina organizzativa avviata su input del governatore pugliese Michele Emiliano è partita anche nella città della disfida con la richiesta della disponibilità del personale e riguarderà gli addetti ai lavori di 12 istituti scolastici comunali (sette dell’infanzia ed elementari, cinque scuole medie) e l’obiettivo, non semplice da perseguire, è avviare le vaccinazioni già sabato prossimo, 20 febbraio. L’area individuata per lo svolgimento dei vaccini, una volta raccolte tutte le adesioni degli istituti interessati, è probabilmente quella del Palasport di via Vittorio Veneto, per gli ampi spazi e la possibilità di rispettare tutte le norme anti-Covid.Sarà il dipartimento di prevenzione della ASL BT metterà a disposizione sia materialmente le dosi di vaccino che gli infermieri.