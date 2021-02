Domenica 21 febbraio 2021 il Gruppo Scout Agesci Barletta 1 e il Comitato Alberi per la Vita – Barletta Green si incontreranno per un’iniziativa organizzata in occasione della Giornata del pensiero che gli scout festeggiano il 22 febbraio, giorno della ricorrenza dei compleanni di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e di sua moglie Olave, la Capo Guida Mondiale. Ogni anno questa data diventa un’occasione per realizzare azioni concrete per rendere il mondo un posto migliore.

Il Gruppo Scout Agesci, dando seguito alla proposta di collaborazione del Comitato Alberi per la Vita – Barletta Green iniziata da alcuni mesi, comincerà attività del censimento degli alberi che sarà realizzato per tutto il territorio cittadino. L’idea di censire gli alberi nasce dal Comitato Alberi per la Vita – Barletta Green ed ha come obiettivo quello di raccogliere elementi qualitativi e quantitativi in modo continuo ed aggiornato, al fine di fornire una “fotografia” sul verde pubblico attraverso la quale poter programmare interventi mirati. L’evento si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:30 nell’area verde fra via don Luigi Filannino e via Francesco Petrarca in adozione al sig. Agostino Filannino e comprenderà sia attività scout delle tre branche che vedono partecipare Lupette e Lupetti (8-11 anni), Guide ed Esploratori (11 – 16 anni), Scolte e Rover (16 – 21 anni), che attività specifiche sul verde cittadino con riconoscimento di alcune specie arboree e piantumazione di alberi.

