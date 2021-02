Due vite accomunate non solo da un legame di sangue ma anche e soprattutto da una vocazione: Gianfranco e Pamela Sfregola sono fratelli ed entrambi ostetrici presso il nosocomio Dimiccoli di Barletta. Ad unirli, ora più che mai, un episodio che ha corroborato un’interconnessione che era già inesorabile: ieri sera Gianfranco ha assistito la sorella Pamela durante il parto. A comunicarlo un post e una foto pubblicati sulla pagina Facebook dell’Azienda Sanitaria Locale BT, che ritraggono i due giovani sorridenti e ricolmi di emozione. Ad imperlare un quadro già molto felice, ovviamente la presenza della creatura che è venuta al mondo in quelle ore e che urla, con un “pianto di vita”, di essere finalmente fra noi: il piccolo Antonio. Il bambino è fortunatamente sano e in salute, cinto dalle braccia protettive della sua mamma e su cui, a vegliare con cura, persiste lo sguardo dello zio. Una bella storia da raccontare nel mezzo di una “pagina di storia” (non a voler essere ripetitivi) che ha per troppo tempo soffocato le gioie, che ora, vogliono solo straripare da ogni spiffero, un momento di ilarità durante una “prosodia” di saliscendi che ha frantumato tutte le certezze. “Un parto naturale – si legge nel post su Facebook – spontaneo, vissuto con calma e a luci soffuse. Pamela ha voluto partorire in piedi e Gianfranco l’ha assistita in quella che sarà la loro storia più bella da raccontare, da fratello e sorella, zio e mamma. Auguri e benvenuto al piccolo Antonio!”. E noi non possiamo dunque che accodarci ad un augurio di buon auspicio e felicità.

A cura di Carol Serafino