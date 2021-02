Il “Curci” di Barletta s’illumina questa sera, dalle ore 19.30 alle 21.30, in segno di adesione all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro!”, promossa dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (UNITA) per sensibilizzare il Governo sulla programmazione di un piano per la riapertura dei teatri, in sicurezza e nel rispetto delle norme di contrasto all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessora alla Cultura Graziana Carbone – ha inteso raccogliere e sostenere l’appello di UNITA che, a un anno dalla chiusura dei teatri, auspica la graduale ripresa delle attività e soprattutto che le autorità preposte definiscano al più presto un piano per la riapertura in sicurezza di questi luoghi, affinché riacquisiscano, come ben affermano gli organizzatori, la funzione di piazze aperte sulla città e motori psichici della vita di una comunità”.

In sintonia l’assessore al Turismo Oronzo Cilli, per il quale “si condivide oggi l’idea che è giunto il momento di coinvolgere l’opinione pubblica sull’opportunità di tornare immediatamente a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo”.