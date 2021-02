Riprenderanno lunedì 1marzo a Barletta i lavori per realizzare due sottovia pedonali al posto dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto, interventi fermi da dicembre 2020 per i rischi legati alla regolare erogazione di acqua nelle case vicine. Enzo Fusillo, cittadino privato ha dato l’ok a far passare la nuova condotta idrica in un terreno privato di sua proprietà e il Comune ha consegnato a Italfer le aree interessate.

