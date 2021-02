Un grave atto intimidatorio è avvenuto nella notte a Trani. Nel mirino di ignoti l’abitazione del sindaco Amedeo Bottaro, il cui portone di ingresso è stato dato alle fiamme.

Sull’accaduto in segno di solidarietà si è espresso anche il primo cittadino di Barletta, Mino Cannito. «Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Trani Amedeo Bottaro per quanto accaduto – scrive – è grande la responsabilità dei sindaci e degli amministratori ma lo è altrettanto l’esposizione, in questo momento più che mai, in cui dobbiamo riuscire a contemperare diritti legittimi, ma spesso erroneamente visti come configgenti, su tutti quello alla salute; un momento in cui tutti siamo chiamati a fare sacrifici a causa della pandemia. Ma nulla giustifica la violenza, le minacce e gli insulti. Caro Amedeo, vai avanti continuando a operare al meglio per la tua città!».