Si comunica che è iniziato il primo ciclo di disinfestazione della fogna nera per il 2021 a cura di Acquedotto Pugliese. Le operazioni si concluderanno a ottobre prossimo, mentre questo primo ciclo sarà portato a termine alla fine del mese di marzo. Si tratta della derattizzazione e disinfestazione contro le blatte, partita da Borgovilla e Settefrati per proseguire da subito verso il centro e il borgo antico, Patalini e 167 e infine le zone di via Foggia e via Trani. Il crono programma potrebbe subire variazioni a causa di impedimenti legati all’andamento meteorologico.