Domenica 14 marzo, dalle ore 9:00 alle 15:00, si svolgerà il primo dei periodici incontri di informazione e assistenza medico sanitaria gratuita, frutto della nuova collaborazione tra l’Ambulatorio popolare di Barletta e l’associazione “i Medici con il camper”. Lo comunica la stessa associazione.

Il camper è messo a disposizione dall’associazione onlus IN.CON.TRA. di Bari e l’evento è organizzato dall’Ambulatorio popolare di Barletta OdV in collaborazione con il dott. Vincenzo Limosano referente di Medici con il camper nonché della onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani, associazione che coordina le attività di solidarietà della fondazione Nikolaos.

Il camper è attrezzato per gli interventi di primo soccorso ed è dotato di personale medico – infermieristico, a cui si affiancherà quello dell’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV, al fine di prestare gratuitamente servizi socio-sanitari alle persone indigenti senza alcuna distinzione (cittadini o non cittadini, migranti con o senza documenti di soggiorno), con priorità per gli anziani, disabili, bambini e donne, persone che più di tutte le altre stanno subendo le gravissime conseguenze della crisi economica innescata da quella sanitaria.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla pandemia Covid; le visite infatti saranno limitate a un numero massimo di quindici persone, che potranno accedervi solo tramite prenotazione, indossando le mascherine e che verranno distribuite lungo la fascia oraria predetta al fine di evitare assembramenti.

Per prenotare le visite è necessario contattare il nostro centralino popolare, attivo tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 22:00 ai seguenti numeri telefonici: 320 8581777; 333 9500379; 338 7377937; 349 8239695; 320 3865288; 320 8206839; 347 6569576; 327 7340298.

Allo stesso centralino possono rivolgersi tutti i medici e infermieri, anche in pensione, che vogliano collaborare con l’Ambulatorio popolare di Barletta Odv. Il camper stazionerà domenica 14 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 15:00 in piazza Plebiscito, lato sinistro della carreggiata (considerando il senso di marcia), nei pressi del civico 16. La necessità di rispettare tutte le prescrizioni per la tutela della salute collettiva deve imporre la massima serietà e responsabilità a tutti e tutte per cui il ritardo anche di soli 10 minuti rispetto all’appuntamento fissato determinerà la perdita dell’appuntamento medesimo.

Quello di domenica sarà solo un primo evento. Altri ne seguiranno periodicamente e riguarderanno non solo Barletta, ma anche i “ghetti” di Borgo Mezzanone e Tre Titoli, nei quali siamo già stati, e le altre baraccopoli del foggiano e del barese, nelle quali siamo tra cartoni, tufi e lamiere si rifugiano migliaia di migranti, donne e uomini, sfruttati nei campi dagli italiani e dai loro caporali.