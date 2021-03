Proprio all’indomani dell’emanazione dell’ordinanza del governatore pugliese Emiliano che impone nuove strette per limitare il contagio nella regione Puglia, questa mattina si è verificata una situazione sottolineata alla nostra redazione su un treno regionale Ferrovie dello Stato. Una lettrice ci ha segnalato un sovraffollamento sul treno delle 6:43, giunto alla stazione di Barletta con 20 minuti di ritardo e diretto a Bari. Probabilmente a causa di questo ritardo, alle stazioni successive sono saliti gruppi di passeggeri, tanto che non è stato più possibile occupare solo i posti alternati, nel rispetto delle norme di distanziamento anti-covid. Nelle foto inoltrate alla nostra redazione è possibile vedere gente in piedi nei corridoi e negli spazi tra un vagone e l’altro.

Da Ferrovie dello Stato spiegano che non sono state registrate irregolarità. “Sul treno in questione non si sono registrati casi di sovraffollamento- evidenziano ai nostri microfoni- Il treno regionale R 4307 è omologato per 544 passeggeri. nel rispetto delle norme anti Covid la capienza massima consentita è di 272 persone. Nella giornata di oggi, il carico massimo si è registrato a Palese con 197 passeggeri, numero al di sotto del limite consentito dalle attuali norme. In caso di sovraffollamento, il capotreno avrebbe bloccato la partenza e ridistribuito i passeggeri sui treni a seguito o su bus di rinforzo”.