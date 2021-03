Acquedotto pugliese comunica che lunedì prossimo, 15 marzo, avvierà i lavori di interramento di una condotta idrica che interesseranno via Zanardelli, via Beccaria, via Vittorio Veneto e via Filannino, ovvero la zona a ridosso del cantiere per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Veneto. Tale operazione è propedeutica alla ripresa dei lavori all’interno del cantiere, fermi per evitare, grazie all’intervento di AQP, disagi nell’erogazione idrica. Motivo per cui i lavori di AQP rivestono carattere di estrema urgenza.

Al momento essi non comporteranno interruzioni e l’erogazione idrica sarà garantita. Successivamente sarà cura di AQP comunicare con congruo anticipo le date e gli orari di eventuali interruzioni limitate ad alcune zone dell’abitato, per consentire i collegamenti fra la nuova rete e quella esistente.

I lavori saranno eseguiti secondo il seguente crono programma:

-via Beccaria

-via Zanardelli

-via Filannino

-via Vittorio Veneto

Ciascuna strada sarà interessata dai lavori solo dopo avere garantito al traffico la strada precedentemente occupata.