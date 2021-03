È stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune e pubblicata all’Albo Pretorio informatico la bozza del “Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo”.

Con il nuovo regolamento l’Amministrazione comunale intende disciplinare, nell’ambito della “promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni”, l’erogazione dei contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività di musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante, arti performative e visive, letterarie, audiovisive, grafiche e laboratori. Per tali finalità il regolamento prevede un albo comunale aperto agli operatori del settore. L’iscrizione costituirà un requisito indispensabile per l’accesso a contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici da parte dell’Ente. Per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi, chiunque abbia interesse può prenderne visione e produrre osservazioni e/o memorie in merito inviandole, entro venerdì 26 marzo 2021, tramite PEC, agli indirizzi: [email protected] oppure [email protected].

La bozza è disponibile collegandosi al sito istituzionale, sia nella sezione news (www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi21/210311_avdep_bozza_reg_contr_cult_spet.html)che nell’elenco degli avvisi dell’Albo Pretorio informatico.