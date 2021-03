La Regione Puglia ha bloccato i ricoveri non urgenti in tutti gli ospedali, pubblici e privati, “in considerazione dell’ulteriore evoluzione delle condizioni di criticità, che caratterizzano l’attuale fase della pandemia Sars -Cov-2”. Lo ha stabilito una circolare firmata dall’assessore alla Sanita’ Pier Luigi Lopalco e dal direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro, pubblicata nella tarda serata di ieri e operativa fino al 6 aprile. L’obiettivo di tale scelta è “garantire il supporto alla rete ospedaliera Covid da parte del personale sanitario in servizio presso gli ospedali No Covid”. Negli ultimi giorni è notevolmente aumentata la pressione sulle strutture sanitarie: a fronte di 1.126 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale degli attualmente positivi a 39.214, sono 1.750 le persone ricoverate.